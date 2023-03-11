شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 3% بتعاملات الـ«GDR’s» الأسبوع الماضي

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 3% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت نحو ١.٤٧ دولار، فيما استقر أداء الباقية دون أي تغيرات سعرية .

وتداولت شهادة إيداع “هيرميس” دون تغير عند ١.٢٠ دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند ٢.٣٠ دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند ٠.٠١ دولار .

تجدر الإشارة إلي أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية فإن مؤشرات البورصة المصرية، كانت قد أنهت تعاملات الخميس الماضي الموافق 9-3-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 16454 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.32% عند مستوى 3060 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.26% عند 4493 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.65 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 سهما، ارتفع منهم 103 ، فيما تراجع 57 ، و استقر 31 سهما دون تغيير .







