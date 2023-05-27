شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 3% ببورصة لندن الأسبوع الماضي

أنهت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تعاملات الأسبوع الماضي ببورصة “لندن” على هبوط بواقع 3%، وسجلت نحو 1.15 دولار، في ظل ثبات الباقية دون تغير.

واستقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، و شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، و”إي إف جي القابضة” عند 0.80 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على صعود جماعي للمؤشرات، وتحقيق المؤشر السبعيني قمة تاريخية، ووصوله لمستويات لم يحققها منذ إطلاقه، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر “EGX30” تعاملاته، الأسبوع الماضي، صاعدًا 1.78%، مغلقًا عند 17043 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” صاعدًا 4.72%، مغلقًا عند 3101 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.75% مغلقًا عند مستوى 4665 نقطة.

وبلغت المكاسب الرأسمالية 13 مليار جنيه، بنسبة 1.24%، ليغلق رأس المال السوقي تعاملاته عند 1.105 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.092 تريليون بالتعاملات السابقة.