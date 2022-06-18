شهادة إيداع التجاري الدولي تهبط 2.5% بتعاملات الـ«GDR’s» في سوق لندن الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تراجعًا بنسبة 2.5% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق لندن، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، واستقرت عند 1.88 دولار. في السياق نفسه استقر أداء 3 شهادات إيداع أخرى دون أي تغير، إذ تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و”هيرميس القابضة” عند 1.50 دولار.

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية فقد تصدّر سهم البنك التجاري الدولي– مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 18.6% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الإجمالية بحوالي 725.5 مليون جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المذكور، إذ تراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة.

كما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.