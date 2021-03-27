شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 2% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

هبطت شهادة إيداع التجاري الدولي” منفردة بنسبة 2.3% وسجلت 3.73 دولار، وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي.

فيما ظلت 4 شهادات إيداع على ثبات سعري دون أي تغيرات، إذ استقرت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.80 دولار، وشهادة إيداع “المجموعة المالية ـ هيرمس” عند 1.89 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.60 دولار، و”أوراسكوم للإستثمار القابضة” عند 0.05 دولار.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 0.44% ليغلق عند 10870 نقطة.

وأوضح تقرير البورصة أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة 11.34%% إلى 1842 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 8.48% ليصل إلى منطقة 2788 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.7%، ما يعادل 18.2 مليار جنيه تقريبًا، خلال الأسبوع، مسجلًا 651.6 مليار جنيه، مقابل 669.8 مليار الأسبوع السابق له.

وكانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي على أداء مضطرب بين مؤشراتها، بعد يوم من إعلان البنك المركزى عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.