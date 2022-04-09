تراجع أداء شهادة إيداع التجاري الدولي بنحو 1.7% وذلك خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 2.27 دولار.

وعلى جانب آخر ظل أداء 4 شهادات إيداع أخريات على استقرار سعري دون أي تغيرات، لتظل شهادة إيداع ” أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار.

فيما تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، وشهادة إيداع “هيرميس” عند 2 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار.

وعلى صعيد أداء سهم البنك التجاري الدولي- مصر في البورصة المصرية فقد تصدر السهم قائمة الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصلت “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 21% من التداولات بقيمة 823.4 مليون جنيه.