شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 1.5% بتعاملات GDR'S الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع البنك التجاري الدولي تراجعًا بنسبة 1.5% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل عند 3.13 دولار .

واستقرت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرمس” عند 1.65 دولار، وشهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار .

وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.89% عند مستوى 11318 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28% ليسجل 2157 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.38% إلى 3136 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جينه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.