شهادة إيداع «التجاري الدولي» تهبط 1.2% بتعاملات الـ«GDR’s» الأسبوع الماضي

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة طفيفة بلغت 1.2% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت نحو 1.52 دولار .

وعلى جانب أخر صعد أداء شهادة إيداع “هيرميس” بنسبة 9% وأنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند 1.20 دولار، فيما استقر أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار و أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.01 دولار .

تجدر الإشارة إنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.61%، ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.03%، عند مستوى 3058 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.25% عند 4534 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.1 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع منها 58 سهما، فيما تراجع 83 سهما، و استقر 60 دون تغيير.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و93 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.