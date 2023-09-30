شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 9% ببورصة لندن سبتمبر الجاري

صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” 9% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” بشهر سبتمبر الجاري، وسجلت نحو 1.32 دولار .

في حين تراجع أداء شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 13% ووصلت إلى 2 دولار، وظل أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” على استقرار سعر دون تغيرات عند مستوى 0.01 دولار، و “إي إف جي القابضة” عند 0.61 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المصرية فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي 27-9-2023، آخر جلسات شهر سبتمبر الجاري، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.



وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202، ارتفع منها 37، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 373 مليار جنيه، مقابل تريليون و381 مليارا، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 20.82 مليون جنيه، و 5.23 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 26.05 مليون جنيه.