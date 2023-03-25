شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 8% بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

هيمن الصعود على أداء شهادة إيداع «التجاري الدولي» بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة «لندن» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% وسجلت 1.32 دولار .

وعلى صعيد آخر استقر أداء شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار القابضة» عند 0.01 دولار، و «هيرميس» عن 1.09 دولار، و«إيديتا للصناعات الغذائية» عند 2.30 دولار .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الخميس الماضي على صعود جماعي، في أولى جلسات شهر رمضان.

وتمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية بنحو 12 مليار جنيه ليدخل رأسمالها السوقي مستويات التريليون جنيه مجددا.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 2.44%، ليغلق عند مستوى 15625 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% مسجلا 2765 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.63% عند 4106 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.26 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منهم 85 ، فيما تراجع 25، و استقر 80 دون تغيير .