ارتفع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق “لندن” بنحو 7.7% وتداولت عند سعر 1.39 دولار، في ظل استقرار الباقية .

هذا وقد أستقر أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.23 دولار، و “هيرميس” عند 1.10 دولار، و “أرواسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.02 دولار .

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية فقد سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 604 ملايين جنيه.

تأتي مبيعات الأجانب بعد سلسة مشتريات اتجهوا إليها منذ الإعلان عن اتباع سعر صرف مرن في السوق المحلية نهاية أكتوبر الماضي.