شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 7.6% بتعاملات الـ«GDR’S» في سوق لندن الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا بنسبة 7.6% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن”، الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 1.83 دولار، في حين ظلت الباقية على استقرار سعري دون أية تغيرات.

وظلت شهادة إيداع “المجموعة المالية هيرميس القابضة” على استقرار سعري عند 1.60 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار.

في حين استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، وشهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.60 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 0.86% ليصل إلى 9369 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.73% إلى 1847 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.49 إلى 2707 نقاط.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعًا بنحو 87%% إلى 628.1 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع ) على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 736 مليون جنيه على الأسهم.