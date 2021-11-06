حققت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعود منفرد بنسبة 6%، خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” الأسبوع الماضي لتصل 3.27 دولار.

فيما ظلت 3 شهادات على ثبات سعري دون أي تغيرات، وتداولت شهادة إيداع “هيرمس” عند 1.60 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار ، واستقرت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار .

وعلى صعيد السوق المحلية شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب ومشتريات للمصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.92% ليصل إلى 11612 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6% إلى 2164 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.6% إلى 3146 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة ما يعادل 11 مليار جنيه من قيمته بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.