شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 4.2% بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

أنهت شهادة إيداع “التجاري الدولي” تعاملات الأسبوع في سوق “لندن” من بين شهادات الإيداع المصرية المتداولة هناك، على صعود بواقع 4.2% وسجلت نحو 1.24 دولار .

في حين تراجع أداء شهادة إيداع “إي إف جي القابضة” بنحو 3.7% خلال تعاملات الأسبوع المنقضى أيضًا وسجلت نحو 0.77 دولار، فيما أستقر أداء شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية”عند 2.30 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار .

تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، رغم هيمنة شرائية للمستثمرين المحليين والعرب بأكثر من 92% من التعاملات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “EGX30″ بنسبة 1.36% مغلقا عند 17339 نقطة، بينما ارتفع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بحوالى 0.5% مسجلا 3516 وهبط “EGX100” الأوسع نطاقا بـ 0.29% ليسجل 5.171.

وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند 1.179 تريليون، مقارنة مع 1.180 تريليون الأسبوع السابق.

واقتنص المستثمرون المحليون 85.1% من التعاملات بصافي شراء 164.5 مليون جنيه، ومثلهم العرب بقيمة 25.3 مليون، و نسبة 7.1%، بينما اتجه الأجانب للبيع بنحو 189.8 مليون بما يعادل 7.8% .



