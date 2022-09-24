شهادة إيداع التجاري الدولي تصعد 3.5% بتعاملات الأسبوع الماضي في سوق لندن

تمكنت شهادة إيداع التجاري الدولى من الصعود منفردة بواقع 3.5% لتصل 1.75دولار، وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق لندن خلال الأسبوع الماضي.

في حين تمكنت 3 شهادات إيداع أخريات على الاستقرار السعري دون أي تغيرات، فظلت شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.14 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.26 دولار.

تجدر الإشار إلي أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجل إجمالي المؤشرات تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أيضًا، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.45% ليصل إلى 9933 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.33% إلى 2192 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.98% إلى 3127 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي باجمالي قيمة قدرها 222 مليون جنيه.

وسجل الاجانب مبيعات بقيمة 143.8 مليون جنيه، والعرب 78.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 7.6 و5.8% بالترتيب.