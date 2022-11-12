شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 3.2% بتعاملات الـ«gdr’s» في سوق لندن الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا بنسبة 3.2% في تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي، وتداولت عند 1.29 دولار .

وعلى صعيد آخر استقر أداء 3 شهادات إيداع دون أي تغيرات سعري، فتداولت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.02%، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.32 دولار، و”هيرميس” عند 1.10 دولار .

وتجدر الإشار إلي أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع أداء المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 4.3% عند 11756.5 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.81% عند 2231 نقطة، والمئوي “egx100” بـ 1.5% عند 3275 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.7% عند 781.7 مليار جنيه، فيما سجلت التداولات حوالي 7.3 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على نحو 82.2% من بينها.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 91.7 ملوين جنيه ومشتريات للعرب بقيمة 132.5 مليون جنيه.