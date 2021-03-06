بورصة وشركات

شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 3% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

وسجلت 4.11 دولار
أسماء السيد 12:31 م, السبت, 6 مارس 21 12:31 م, السبت, 6 مارس 21

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صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بشكل منفرد بتعاملات شهادة الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي، بنسبة 3.2% وسجلت 4.11 دولار.

فيما استمرت باقي شهادات الإيداع النشطة والتي يبلغ عددها 4 شهادات عند نفس المستويات السعرية، دون أي تغيرات .

واستقرت شهادة إيداع “هيرمس” عند 2 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.80 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.60 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار” عند 0.05 دولار .

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وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية، انخفاضًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بينما فضّل الأجانب الشراء.

وذكر تقرير البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد انخفض 2.44 % ليصل إلى 11333 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 8.34% إلى 2185 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 6.59% إلى 3189 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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