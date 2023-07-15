شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 2.6% بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

صعدت شهادة إيداع البنك “التجاري الدولي” بنسبة 2.6% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت نحو 1.16 دولار، في ظل استقرار الباقية.

واستقر أداء باقي أبرز شهادات الإيداع الدولية، إذ ظلت شعادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار دون تغير، وكذلك شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، و “هيرميس القابضة” عند 0.81 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 هيمن على 16.7% من تعاملات السوق ككل خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت التعاملات على السهم بالبورصة المصرية حوالي 1.144 مليار جنيه، عبر التعامل على 23.55 مليون ورقة مالية، بعد صعوده بنسبة 2.80% ليغلق عند مستوى 49.60 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، إذ سجل المؤشر الرئيسي “Egx30” صعودا بنسبة 1.4% مغلقا عند 17342 نقطة، بينما تراجع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” بحوالى 1.33% ليسجل 3428، والمؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 EWI” بنحو 1.2% مغلقا عند 5084.