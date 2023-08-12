شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 2.4% بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

تمكنت شهادة إيداع «التجاري الدولي» من الصعود بنحو 2.4% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية في سوق «لندن» – وتعتبر هي الأنشط هناك- وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي ووصلت 1.26 دولار .

وفي سياق متصل صعد أداء شهادة إيداع «إي إف جي القابضة» بنسبة 31% وسجلت نحو 0.80 دولار، وعلى جانب أخر هيمن الاستقرار دون أي تغيرات سعرية على أداء شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار القابصة»، وسجلت 0.01 دولار، كما استقر أداء الخاصة بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عند 2.30 دولار .

تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية فقد هيمن الارتفاع المحدود على أداء المؤشرات، إذ صعد المؤشر الرئيسي «egx30» بنسبة 1.4% عند 17710.2 نقطة، وارتفع السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70ewi» بنسبة 1.5% عند 3579.6 نقطة، وكذلك صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا «egx100» بنسبة 1.7% عند 5287 نقطة .

وفي البورصة المصرية هيمن سهم «التجاري الدولي» على نحو 10.3% من إجمالي التداولات وجاء في المركز الثاني .