شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1.7% بتعاملات الأسبوع الماضي بسوق «لندن»

صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 1.7% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 2.83 دولار.

فيما ظلت الـ4 شهادات الأخريات دون أي تغيرات سعرية إذ تداولت شهادة إيداع “هيرمس” عند 1.60 دولار، و شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.90 دولار، و “أوراسكوم القابضة للاستثمار” عند 0.03 دولار .

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها فاق الـ3%، وسط تأكيدات الخبراء أنه لولا التحول للصعود بجلسات الأربعاء والخميس كانت الخسائر ستتجاوز ذلك بكثير.



وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.2%، مغلقا عند مستوى 10642 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 3.5%، مغلقا عند مستوى 2763 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.7%، مغلقا عند 3722 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال الأسبوع الماضي 17.3 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 709 مليار جنيه، مقارنة بـ 726.3 مليار جنيه.