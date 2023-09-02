شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1.6% بسوق لندن أغسطس الماضي

صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 1.6% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” خلال شهر أغسطس الماضي، وسجلت نحو 1.22 دولار .

وعلى صعيد آخر استقر أداء باقي شهادات الإيداع المتداولة في السوق الخارجية، إذ ظلت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” تتداول عند 2.30 دولار، و”إي إف جي هيرميس” عند 0.61 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي والأخير من شهر أغسطس على صعود جماعي .

وارتفع المؤشر الرئيس EGX30 بواقع 3.66%، ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.44%، ليغلق عند 3829 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.83%، مغلقا عند 5597 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 3%، بما قيمته 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.239 تريليون جنيه بداية الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 24.2 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.216 مليار ورقة مالية من خلال 445 ألف عملية تم تنفيذها. واستحوذت الأسهم على 55.88% من التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 44.12%.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي اتجاها شرائيا للمستثمرين الأجانب لم يحدث منذ فترة طويلة بقيمة 303.6 مليون جنيه، بواقع 6.3% من التداولات، بينما استحوذ المصريون على 87.9% من التعاملات، بصافي بيع 246.5 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 5.8%، بصافي مبيعات 54.1 مليون جنيه.