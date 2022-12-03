شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1.5% بتعاملات الـ gdr’s الأسبوع الماضي

صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 1.5% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسلجت 1.35 دولار .

وعلى جانب آخر تحركت 3 شهادات إيداع أخريات، إذ تداولت “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، و”هيرميس القابضة” عند 1.01 دولار، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 2.32 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات البورصة المصرية فقد سجلت تداولات جلسة الخميس الماضي صعود قوي لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 20.3 مليار جنيه ليسجل 890.3 مليار جنيه .

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 2.87% عند 13639 نقطة، و “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.52%، ليسجل 2622 نقاط، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 1.85% عند 3809 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد115 من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 32 وبقي 51 دون تغيير.

وتوقع محللون فنيون في وقت سابق، أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” مستويات 13000 نقطة خلال الأسبوع الحالي بدعم مكاسب تحرير سعر الصرف، وصفقات الاستحواذ العربية على حصص من بعض شركات السوق، ونتائج الأعمال الإيجابية المعلنة من بعض الكيانات بالسوق.