شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعود بنسبة 1% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 3.67 دولار .

في حين سجلت شهادة إيداع “هيرمس” صعودًا مماثلاً أيضًا بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، وسجلت 1.75 دولار، في حين ظلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” و”إيديتا للصناعات الغذائية” على ثبات سعري دون أي تغيرات .

يُذكر أن البورصة المصرية أغلقت تداولات جلسة اليوم الخميس – نهاية الأسبوع – على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.72 % عند 10588 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34 % إلى 2130 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3050 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.