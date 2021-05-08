بورصة وشركات

شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

وسجلت 3.67 دولار
أسماء السيد 2:37 م, السبت, 8 مايو 21 2:37 م, السبت, 8 مايو 21

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سجلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعود بنسبة 1% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 3.67 دولار .

في حين سجلت شهادة إيداع “هيرمس” صعودًا مماثلاً أيضًا بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، وسجلت 1.75 دولار، في حين ظلت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” و”إيديتا للصناعات الغذائية” على ثبات سعري دون أي تغيرات .

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يُذكر أن البورصة المصرية أغلقت تداولات جلسة اليوم الخميس – نهاية الأسبوع – على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.72 % عند 10588 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34 % إلى 2130 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3050 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

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بقلم أسماء السيد

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