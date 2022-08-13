شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1% ببورصة لندن الأسبوع الماضي

ارتفع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 1% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن” الأسبوع الماضي، وسجلت 1.86 دولار .

في حين توالي انخفاض أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرميس” للأسبوع الثاني على التوالي، بنحو 8% ووصلت إلى 1.38 دولار.

وعلى جانب آخر ظلت 3 شهادات إيداع أخرى على ثبات سعري دون أي تغيير إذ تداولت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار” عند 0.03 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار.

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، فقد هيمن التباين على أدائها، وشهد الأسبوع تنفيذ الصندوق السيادي السعودي استحواذه على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بسوق المال.

وتراجع أداء مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 9988 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7% إلى 2058 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.2% مسجلا 2983 نقطة.

في حين ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 0.99% إلى 669.5 مليار جنيه.