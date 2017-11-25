شهادة إيداع التجاري الدولي تصعد منفردة 3%

أسماء السيدتمكنت شهادة إيداع "التجاري الدولي"، من استعادة عافيتها بنهاية تعاملات – أمس- عقب تراجعها منفردة، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، لتسجل صعود بنسبة 3% وتصل مستوى 4.32 دوﻻر، مقارنة بـ 4.19 دوﻻر بنهاية الجمعة الماضية.يذكر أن السهم في البورصة المصرية، تمكن من التماسك عند مستويات 73.61 جن

أسماء السيد

تمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي”، من استعادة عافيتها بنهاية تعاملات – أمس- عقب تراجعها منفردة، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، لتسجل صعود بنسبة 3% وتصل مستوى 4.32 دوﻻر، مقارنة بـ 4.19 دوﻻر بنهاية الجمعة الماضية.

يذكر أن السهم في البورصة المصرية، تمكن من التماسك عند مستويات 73.61 جنيه، عقب كسر مستوى الدعم عند 75 جنيهًا، خلال الجلسات السابقة.

وتراجعت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بنسبة 13%، لتصل إلى 4 دوﻻرات -أمس الجمعة- مقارنة بـ 4.60 دوﻻر، اﻷسبوع السابق له، تلاها من نسبة التراجع شهادة ايداع شركة “هيرمس” بنحو 5.5% لتصل إلى 2.60 دوﻻر، أمس، مقارنة بـ 2.75 دوﻻر الجمعة السابقة.

وتعرضت بعض شهادات الإيداع للثبات عند حدود سعرية معينة، دون تغير كشهادة إيداع أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا عند 0.18 دوﻻر، وهو نفس إغلاقها اﻷسبوع المنقضي، وشهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 2.85 دوﻻر للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 18.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليغلق رأس المال السوقي عند 789.7 مليار جنيه، مقابل 771 مليارًا، الأسبوع السابق له.

وصعد المؤشر الرئيسي خلال أسبوع بـ 1.8% عند 14106 نقطة، بينما على جانب مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة فقد مالت للارتفاع 1.2% عند 773 نقطة، وارتفاع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بـ3% عند 1786 نقطة.