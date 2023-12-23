شهادة إيداع «التجاري الدولي» تسجل 1.3 دولار في بورصة «لندن» الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن التراجع على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 7% وأغلقت عند 1.3دولار .

وفي سياق متصل هبط أداء شهادة إيداع “إي إف جي” بنسبة 9% ووصلت 0.6 دولار، وعلى صعيد أخر استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، عند 0.01 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.44 دولار .

وتجدر الإشارة إلي أنه على صعيد تعاملات البورصة المصرية، فقد هيمن التباين على أداء المؤشرات في تعاملات الأسبوع الماضى لينخفض المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.69%، مغلقا عند 24305 نقطة.

بينما ارتفع “EGX70 EWI” متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، مسجلا 5389، كما تراجع”EGX100 ” الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليستقر على 7764 نقطة .

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 7 مليارات جنيه، بما نسبته 0.5%، ليغلق عند 1.666 تريليون.

وبلغت التداولات 166.8 مليار جنيه، وهيمنت الأذون والسندات على 88.67% منها، بينما كان نصيب الأسهم 11.33% فقط من تعاملات داخل المقصورة.

وهيمن المستثمرون المحليون على 90.1% من التداولات على الأسهم المقيدة بصافي مبيعات 386.2 مليون جنيه، وفي المقابل اتجه الأجانب والعرب للشراء بنسبة 4.7% و 5.1% من التعاملات على التوالي، بصافي مشتريات 326.8 و 59.4 مليون جنيه على الترتيب بعد استبعاد الصفقات .

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