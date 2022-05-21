شهادة إيداع «التجاري الدولي» تستقر عند 2.20 دولار بتعاملات الـ«gdr's» بسوق لندن الأسبوع الماضي

تمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي” من الاستقرار عند مستوى 2.20 دولار بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق لندن الأسبوع الماضي.

في حين هبطت شهادة إيداع شركة “هيرمس القابضة” بنسبة 2.5% وسجلت 1.90 دولار، وقد استقرت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار أيضًا، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 10549 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% إلى 2768 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 1.26% إلى 691.2 مليار جنيه.