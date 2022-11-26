شهادة إيداع «التجاري الدولي» تستقر عند 1.33 دولار بتعاملات GDR’S الأسبوع الماضي

استقر أداء شهادة إيداع التجاري الدولي عند 1.33 دولار خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المتداولة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي .

كما استقر أداء شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.10 دولار للأسبوع الثاني على التوالي، وكذلك “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.32 دولار، فيما تداولت “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار مقارنة مع 0.02 دولار بنهاية الأسبوع قبل الماضي .

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.11%% ليصل إلى 12779 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.37% إلى 2516 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% إلى 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 841.2 مليار جنيه.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أول أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب.

ارتفع مؤشر “egx30” بنسبة 1.42% ليغلق عند 12779 نقطة،ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egxx70” بنسبة 4.37% عند 2516 نقطة، ومؤشر “egx100” بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.