ارتفع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 1.5% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق “لندن” الأسبوع الماضي، وسجلت 3.35 دولار، فيما ظلت 3 شهادات أخريات على استقرار سعري دون أية تغيرات، وتداولت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.02 دولار.

كما استقرت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، وشهادة إيداع “هيرمس” عند 1.90 دولار.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 12012 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.56% إلى 2234 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% إلى 3277 نقطة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.9، ما يعادل 7 مليارات جنيه، ليغلق عند 768.4 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس “نهاية الأسبوع” على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات بلغ 807 ملايين جنيه.