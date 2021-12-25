بورصة وشركات

شهادة إيداع «التجاري الدولي» ترتفع هامشيًا بنسبة 1.5% بتعاملات الـ«GDR’s»الأسبوع الماضي

لتصل 3.20 دولار
أسماء السيد 4:06 م, السبت, 25 ديسمبر 21 4:06 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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تمكنت شهادة إيداع “التجاري الدولي” من الصعود بشكل محدود بنحو 1.5% وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي وسجلت 3.20 دولار .

في حين ظلت 3 شهادات إيداع أخريات على استقرار سعري دون أي تغيرات، وتداولت شهادة إيداع “هيرميس” عند 1.90 دولار، فيما استقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.02 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار .

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وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أيضًا، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.75% ليصل إلى 11755 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.79% إلى 2191 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.09% مسجلا 3232 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تلك الفترة، بقيمة 353.1 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 16.8% من التداولات.

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وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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بقلم أسماء السيد

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