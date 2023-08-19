شهادة إيداع «التجاري الدولي» تتراجع 3.2% ببورصة لندن الأسبوع الماضي

هيمن التراجع على أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي”، خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” الأسبوع الماضي، بنسبة 3.2% وسجلت نحو 1.21 دولار .

كما تراجع أداء شهادة إيداع شركة “إي إف جي القابضة” بنسبة 25% عند 0.6 دولار، بينما استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابصة” دون أي تغيرات ووصلت 0.01 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار.



تجدر الإشارة أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صعود جماعي، وسط تداولات على الأسهم سجلت 13.4 مليار جنيه .

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.4% ووصل 17969 نقطة، وبنسبة 1.3% للمؤشر السبعيني عند 3628 نقطة، والأوسع نطاقًا egx100 بنحو 1.2% ووصل 5353.7 نقطة .



وكانت السوق افتتحت تعاملات الخميس اخر جلسات الأسبوع الماضي على صعود جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.12%، في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 18083 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 0.57%، مسجلًا 3645 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.38%، عند 5384 نقطة.