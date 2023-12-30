شهادة إيداع «التجاري الدولي» تتراجع 1.5% ببورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

تراجعت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 1.5% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي، وسجلت 1.28 دولار .

وعلى جانب آخر استقر أداء شهادة إيداع “إي إف جي” القابضة للأسبوع الثاني على التوالي عند 0.60 دولار، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 2.44 دولار، وأوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.01 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد التوسعات لأداء البورصة المحلية فقد تباينت آراء خبراء سوق المال بشأن حركتها خلال الأسبوع الأول من عام 2024 إذ رجح البعض استمرار الاتجاه العام الصاعد، وتكوين مراكز شرائية جديدة، ومن ثم استهداف 26000 نقطة.

في حين كانت هناك رؤية مختلفة، إذ رجح فريق من الخبراء سيطرة التحركات العرضية علي أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، ليدور المؤشر الرئيسى ” EGX30 ” بين 23700 – 25500 نقطة.

وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي، إذ ارتفع” EGX30 ” بنسبة 1.59% مغلقا 24691.43 نقطة، و ” EGX70 ” للأسهم الصغيرة و المتوسطة بواقع 1.37% لـيستقر عند 5462.98 ، وسار على دربهما ” EGX100″ الأوسع نطاقا وحقق 1.15% مسجلًا 7854.

قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن هناك حالة من التفاؤل بخصوص أسواق المال عامة مع بداية 2024 نتيجة للأحداث الهامة المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة وعلي رأسها مراجعة صندوق النقد الدولي، ومن ثم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أنه عادة ما تشهد جلسات الأسبوع الأول من بداية العام الجديد حركة نشطة للسوق، نتيجة لاتجاه معظم صناديق الاستثمار ومحافظ الأوارق المالية لتكوين مراكز مالية جديدة.

وتوقع “عمارة” أن تشمل القطاعات الأكثر نشاطا مع بداية 2024 كلا من البتروكيماويات، والأسمدة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة.

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