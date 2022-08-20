شهادة إيداع «التجاري الدولي» تتراجع 1% بتعاملات الـ«GDR’s» بسوق لندن الأسبوع الماضي

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” هامشيًا بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” خلال الأسبوع الماضي بنحو 1% وسجلت حوالي 1.84 دولار .

وفي سياق متصل تراجع أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرميس القابضة” بنحو 9% ووصلت عند 1.26 دولار، في حين تداولت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولاردون أي تغير سعري، وأيضًا استقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار” عند 0.03 دولار .

يُذكر أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.05% ليصل إلى 10094 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.89% إلى 2159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.71% مسجلا 3093 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.





