شهادة إيداع التجاري الدولي تتراجع بتعاملات gdr’s

تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” منفردة بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة “لندن” خلال اﻷسبوع الماضي، لتسجل 4.98 جنيه، مقارنة بـ 5.12 جنيه بنسبة 2.7%.

و تمكنت شهادة إيداع “إيديتا” و “المجموعة المالية – هيرمس” من الصعود بنسبة 5 و 3% على التوالي، لتسجل اﻷولى 5.25دولار مقارنة بـ 5 دولارات، وانتقلت اﻷخيرة من 2.71 دولار لتصل 2.80 دولار .

وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية معينة، فقد ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.20 دولار وشهادة إيداع “أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” عند 0.25 دولار .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودًا جماعيًا، وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.2% ليسجل 17616 نقطة، ومؤشر “Egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليصل إلى 868 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى 2263 نقطة.

وأصدرت البورصة الخميس الماضي، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأظهر الجدول استنفاد شركة” أوراسكوم للاتصالات” لرصيدها، وتبقى 2167 سهما للبنك التجاري، تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وكشف عن وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، “بالم هيلز” للتعمير، مدينة نصر للإسكان، و”جي بي أوتو”، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.3 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 323.3 مليون سهم، أما “جى بى أوتو” فيتبقى لها 280.8 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم .

ويتبقى لشركات : “هيرميس ،حديد عز، ، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت ،إيديتا ، باكين، ليسيكو مصر ، 136.5 مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 56.4 مليون سهم ،41.9 مليون سهم، 21.5مليون سهم ،3.6 مليون سهم، 3.1 ملايين سهم، على التوالي.