شهادة إيداع «التجاري الدولي» تتداول عند 1.70 دولار ببورصة «لندن» الأسبوع الماضي

تداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.70 دولار بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي، فيما تداولت شهادة إيداع “المجموعة المالية هيرميس القابضة” عند 1.60 دولار .

وعلى جانب أخر استقر أداء شهادة إيداع شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار، و” أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار .

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة المصرية ، فقد ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى 9289 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.1% إلى 1798 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.3 % إلى 2642 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا بنحو 4.2% إلى 622.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس، نهاية الأسبوع الماضي، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.