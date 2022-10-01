تداولت شهادة إيداع بنك التجاري الدولي خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي عند 1.11 دولار ، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار توزيع الأسهم المجانية.

وعلى جانب آخر، صعد أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 2.26% عند 2.32 دولار، فيما استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03% و “هيرميس” عند 1.14 دولار .

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضى، على تباين للمؤشرات، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” بنسبة 1.06% مغلقًا عند 9827 نقطة، فيما صعد نظيره للشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بـ2.65% إلى 2250 نقطة، و ارتفع “egx100” بواقع 1.95% مسجلًا 3188 نقطة.

وحقق رأس المال السوقى مكاسب قيمتها 700 مليون جنيه فقط، مغلقًا عند 688.1 مليار، مقارنة مع 687.4 مليار بالتعاملات السابقة.

وسجل المستثمرون المحليون والعرب صافى شراء بقيمتي 487 و18.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بنحو 505.3 مليون، بعد استبعاد الصفقات، فيما سجلت قيم التداولات على الأسهم، خلال الأسبوع الماضى، 5.6 مليار.