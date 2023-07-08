شهادة إيداع التجاري الدولي تتداول بسوق لندن عند 1.13 دولار الأسبوع الماضي

تداولت شهادة ايداع “التجاري الدولي” بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن”، خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 1.13 دولار .

وعلى صعيد أخر استقر أداء شهادة إيداع “هيرميس القابضة” عند 0.81 دولار، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار .



تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد سجلت حزمة من الأسهم القيادية تراجع كبير جاء من بينها البنك التجاري الدولي بنسبة 5.39% مغلقا عند مستوى 48.250 جنيه، والسويدي إليكتريك 8.39% مغلقا عند 16.880 جنيه.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 30 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوط جماعي للمؤشرات في ظل ضغوط بيعية من المستثمرين العرب، والأجانب.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 17102 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، مغلقا عند 3474 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.83% مغلقا عند 5146 نقطة.



