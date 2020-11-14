بورصة وشركات

شهادة إيداع «التجاري الدولي» ببورصة لندن تُنهي تعاملات الأسبوع الماضي عند 3.94 دولار

السهم بالسوق المحلية صعد بنسبة 2.4%
أسماء السيد 1:55 م, السبت, 14 نوفمبر 20 1:55 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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أنهت شهادة إيداع ” التجاري الدولي ” المقيدة ببورصة لندن، تعاملات الأسبوع الماضي عند 3.94 دولار مقارنة بمستوى 4.10 دولار بمستهل تعاملات الأسبوع ذاتهُ.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد تمكنت خلال تعاملات الأسبوع الماضي أيضًا من تحقيق قفزة  جماعية لأعلى، سجل فيه مؤشر “EGX30” الرئيسي حوالي 4% ليصل إلى مستوى 11017 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.27% إلى 19992 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الأوسع نطاقا بنسبة 7.18% ليغلق عند 2912 نقطة.

وسجل سهم “التجاري الدولي” ببورصة مصر صعودًا بنحو 2.4% ليحتل صدارة الأسهم الأنشطة من حيث قيم التداول بقيمة 736 مليون جنيه .

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي مشتريات بقيمة 238.5 مليون جنيه، مقسمة بنحو 55 و 184 مليون على التوالي

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وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 19.4 مليار جنيه ليغلق عند 629 مليار جنيه مقابل 609.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

ويتداول في بورصة لندن عددًا من الأسهم المصرية المُدرج لها أسهم هناك، وتعتبر شهادة إيداع “التجاري الدولي” من أنشط الشهادات المتداولة بسوق “لندن”.

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بقلم أسماء السيد

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