شهادة إيداع «إيديتا» تُسجل 2.30 دولار بتعاملات بورصة لندن الأسبوع الماضي

تداولت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عند مستوى 2.30 دولار خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة “لندن” بالأسبوع الماضي .

وجرى التداول على شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.74 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار، وهيرميس عند 1.14 دولار، و”أوراسكوم المالية القابضة” قرب 0.03 دولار .

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10265 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5% إلى 2274 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% إلى 3256 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.3%، ما يعادل 22.7 مليار جنيه، ليغلق عند 702.6 مليار جنيه.

وتوقع خبراء تحليل فني بسوق المال أن تشهد ثلاثة قطاعات فى البورصة المصرية أداء إيجابيا مع توصية بالشراء على بعض الأسهم خلال الأسبوع الحاري.

