شهادة إيداع «إيديتا» تصعد 6% بتعاملات الـ«DGR’S» بسوق لندن الأسبوع الماضي

تمكنت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” من الصعود بنسبة 6% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بشكل منفرد وسجلت 3 دولارات .

فيما ظلت 4 شهادات أخريات على ثبات دون أي تغيرات سعرية، أذ ظلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 3.23 دولار، وشهادة إيداع “أوراسكوم المالية القابضة” عند 0.03 دولار، وشهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرمس” عند 1.80 دولار، وشهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.62 دولار.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليأتي EGX30 متصدرا على غير العادة، بصعود 4.19%، مغلقا عند مستوى 10278 نقطة، بينما جاءت ارتفاعات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.36%، مغلقا عند 2328 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%، إلى مستوى 3296 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 18.4 مليار جنيه، مرتفعا بنسبة 2.9%، ليغلق عند 651.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 633.1 مليار جنيه بنهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 27.6 مليار جنيه، استحوذت السندات على غالبيتها بقيمة 67.13%، فيما كان نصيب الأسهم 32.87%، من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة.

اقتنص المستثمرون المحليون والعرب، نحو90.9% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مع اتجاه شرائي لكلاهما، بينما اتجه المستثمرون الأجانب للبيع.

وكان نصيب المستثمرون المصريون من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي 83.3%، بصافي مشتريات 14 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 7.6%، بمشتريات قيمتها 97.7 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون الأجانب 9.1%، بصافي مبيعات 111.7 مليون جنيه.