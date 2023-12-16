شهادة إيداع «إيديتا» تصعد 5.1% بتعاملات الـ«gdr’s» في بورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

تمكنت شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” من الصعود بواقع 5.1% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” الأسبوع الماضي، وأغلقت عند 2.44 دولار .

كما صعدت شهادة إيداع “إي إف جي” بواقع 1.5% ووصلت 0.66 دولار، وعلى جانب آخر استقر أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.40 دولار للأسبوع الثاني على التوالي، و “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، عند 0.01 دولار .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الخميس 14-12-2023، على تباين، بمكاسب سوقية 5 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” جميع مكاسبه الصباحية لينهي التعاملات على تراجع نحو 0.21%، عند مستوى 24722 نقطة.

فيما صعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.62%، مسجلا 5365 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بـ 1.27%، ليغلق عند 7768 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.81 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 206 ، ارتفع منهم 100، وتراجع 55، فيما استقر 51 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 673 مليار جنيه، مقابل تريليون و 668 مليار ا لمستوى الإغلاق السابق.