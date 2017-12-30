شهادة إيداع إيديتا تصعد 25% في بورصة لندن

أسماء السيدحققت شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، بنهاية تعاملات شهادة الإيداع المصرية، المقيدة ببورصة لندن -أمس الجمعة- نسبة صعود بلغت 25%، وأنهت الشهادة تعاملاتها عند 5.39 دوﻻر، مقارنة بـ 4.30 خلال اﻷسبوع المنقضي.وجاءت شهادة إيداع "التجاري الدولي" في المرتبة الثانية، من حيث نسبة

أسماء السيد

حققت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، بنهاية تعاملات شهادة الإيداع المصرية، المقيدة ببورصة لندن -أمس الجمعة- نسبة صعود بلغت 25%، وأنهت الشهادة تعاملاتها عند 5.39 دوﻻر، مقارنة بـ 4.30 خلال اﻷسبوع المنقضي.

وجاءت شهادة إيداع “التجاري الدولي” في المرتبة الثانية، من حيث نسبة الصعود 5%، واختتمت الشهادة تعاملات الجمعة عند 4.35 دوﻻر، مقارنة بـ 4.14 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، وتراجع أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس”، بنسبة بلغت 4.5%، لتنهى تعاملاتها عند 2.53 دوﻻر، مقارنة بـ 2.65 دوﻻر.

وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية بعينها، ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3 دوﻻرات، وهو نفس إغلاقها اﻷسبوع المنقضي، وثبات شهادة إيداع “أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا” عند 0.16 دوﻻر.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اﻷسبوع الماضى على تباين، وارتفع المؤشر الرئيسي 2.3% عند 15017 نقطة، ومال مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة للتراجع 0.12% عند 824 نقطة.