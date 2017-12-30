شهادة إيداع إيديتا تصعد 25% في بورصة لندن

أسماء السيد
حققت شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، بنهاية تعاملات شهادة الإيداع المصرية، المقيدة ببورصة لندن -أمس الجمعة- نسبة صعود بلغت 25%، وأنهت الشهادة تعاملاتها عند 5.39 دوﻻر، مقارنة بـ 4.30 خلال اﻷسبوع المنقضي.
وجاءت شهادة إيداع “التجاري الدولي” في المرتبة الثانية، من حيث نسبة الصعود 5%، واختتمت الشهادة تعاملات الجمعة عند 4.35 دوﻻر، مقارنة بـ 4.14 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، وتراجع أداء شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس”، بنسبة بلغت 4.5%، لتنهى تعاملاتها عند 2.53 دوﻻر، مقارنة بـ 2.65 دوﻻر.
وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية بعينها، ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3 دوﻻرات، وهو نفس إغلاقها اﻷسبوع المنقضي، وثبات شهادة إيداع “أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا” عند 0.16 دوﻻر.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات اﻷسبوع الماضى على تباين، وارتفع المؤشر الرئيسي 2.3% عند 15017 نقطة، ومال مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة للتراجع 0.12% عند 824 نقطة.