شهادة إيداع «إيديتا» تتراجع بشكل منفرد في بورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

تراجع أداء شهادة إيداع شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 7.6%، خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي، بشكل منفرد وسجلت 2.4 دولار.

وعلى صعيد آخر، استقر أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.25 دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، و”إي إف جي هيرميس” عند 0.63 دولار، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار.

وتُعدّ شهادتا “التجارى الدولي” و“إي إف جي” الأنشط فى سوق “لندن” بدعم من توافر السيولة على الشهادتين، مشيرة إلى أن العروض والطلبات منخفضة على بقية الشهادات، بسبب عمليات ضعف السيولة عليها خارجيًّا.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على صعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.29% مغلقًا عند 24383 نقطة،

ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.44%، مغلقًا عند 4865 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.63%، مغلقًا عند 7159 نقطة.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع المنقضي 203.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 7.379 مليار ورقة مالية، عبر 600 ألف عملية منفَّذة، مقارنة بإجمالي تداولات 214.9 مليار جنيه، بكمية تعاملات 6.807 مليار ورقة مالية، من خلال 643 ألف عملية منفذة.

اقتنصت أدوات الدخل الثابت (سندات/ أذون) الخزانة 83.22% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فيما كان نصيب الأسهم 16.78% فقط.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.7% من التعاملات بصافي مبيعات 104.4 مليار جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون الأجانب 4%، بصافي مشتريات 12.3 مليون جنيه، والعرب 6.3%، بصافي مشتريات 92.1 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

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