شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» تهوي 64% الربع الأول من 2020

هوت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنسبة 64%، وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” بفترة الربع الأول من العام الحالي، وسجلت 0.05 دولار مقارنة بـ0.14 دولار بمستهل العام.

وعلى صعيد آخر، تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 29% بالفترة ذاتها، لتصل 3.58 دولار، مقارنة بـ 5.05 دولار بمستهل العام، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في نسب الهبوط.

وثالثًا من حيث نسبة التراجع جاءت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية”، بنسبة 16.6%.

وسجلت 4.50 دولار مقارنة بـ 5.40 دولار ببداية يناير الماضي، تلاها “هيرمس” بهبوط 8% لتصل 2.02 دولار، في حين ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” على ثبات سعري عند مستوى 3.10 دولار دون تغير سعري.

يُذكر أن قيم تداولات البورصة المصرية زادت بحوالي 96 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الحالي ”3 شهور”، رغم التراجع الحاد في المؤشرات، وبلغت 213.1 مليار جنيه مقابل 117.4 مليار ورقة الربع الماضي.

وجرى التعامل على 13.06 مليار ورقة مالية منفذة على 1.28 مليون عملية، مقابل 11.78 مليار ورقة مالية و1.21 مليون عملية الفترة السابقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية 175 مليار جنيه، ما يعادل 25% من قيمته خلال تعاملات الربع الأول من 2020 – أول 3 شهور من العام.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.