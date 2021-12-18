شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» تهبط بنحو 33% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بنحو 33.3%، خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن”، في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 0.02 دولار. وعلى صعيدٍ آخر تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 2.7%، وسجلت 3.15 دولار، فيما ظلت شهادة إيداع “هيرمس” على استقرار سعري عند 1.75 دولار، وشهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار .

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًّا، الأسبوع الماضي أيضًا، وسط مكاسب رأسمالية تجاوزت قيمتها الـ9 مليارات جنيه.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق “EGX30” ارتفاعًا نسبته 1.15%، مغلقًا عند مستوى 11668 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% مغلقًا قرب مستويات 2132 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا عند 3166 نقطة مرتفعًا بنحو 1.5%.

وارتفع رأس المال السوقي بواقع 9.1 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع الماضي عند 738.3 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 1.25%، مقارنة بإغلاقات الأسبوع السابق عند 729.2 مليار جنيه.

ويرى خبراء سوق المال أن البورصة تجاوزت الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية، بعد حسم ملف الضرائب، وتحول السيولة نحو الأسهم القيادية.