شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» تصعد 50% بتعاملات سوق «لندن» بأول 5 أشهر من 2022

تمكنت شهادة إيداع أوراسكوم للاستثمار القابضة من الصعود بواقع 50% خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية بسوق “لندن” خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى أخر جلسة تداول بشهر مايو الماضي، وأنهت تعاملاتها عند 0.03 دولار .

فيما تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 38% وسجلت 2.03 دولار، و “هيرميس” بنسبة 21% عند 1.50 دولار .

وعلى جانب آخر، فقد ظلت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.20 دولار، وشهادة إيداع “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار.

وعلى صعيد تعاملات مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي فقط، فقد هيمن الهبوط على أدائها بشكل جماعي وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 8.13%، ليصل إلى 10150 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.91% إلى 1744 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 8.04 % إلى 2621 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 48 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 6.89% إلى 665.9 مليار جنيه.