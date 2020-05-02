شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» ترتفع 40% بتعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بحوالي 40% خلال تعاملات شهادات الإيداع المصرية المدرجة ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي، وسجلت 0.07 دولار.

وعلى صعيد آخر، تراجعت شهادة إيداع “هيرمس” بحوالي 27%، وسجلت 1.48 دولار، فيما حققت شهادة إيداع “التجاري الدولي” صعودًا محدودًا بحوالي 1.8%، وسجلت 3.84 دولار.

فيما ظلت شهادتا إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” و”المصرية للاتصالات” ثابتة عند نفس الحدود السعرية عند 3.38 و 3.12 دولار على التوالي.

أرصدة الشهادات

وأفصحت البورصة المصرية، الخميس الماضي، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 71.4 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 462.2 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 ملايين سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 231.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “نعيم القابضة، إيديتا، حديد عز، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 84.1 مليون سهم، 80.2 مليون سهم، 74.7 مليون سهم، 61.2 مليون سهم ، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.