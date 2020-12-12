شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار» ببورصة لندن تواصل الصعود للأسبوع الثالث على التوالي

واصلت شهادة إيداع “أوراسكوم للإستثمار القابضة” الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، وصعدت بنحو 14% وسجلت 0.16 دولار، وذلك بتعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة “لندن” الأسبوع الماضي.

ووفقًا للبيانات، فقد ظلت الـ3 شهادات الآخريات النشطة على ثبات سعري دون تغير، إذ ظلت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 3.88 دولار، و شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.80 دولار، وشهادة إيداع “هيرمس” عند 1.59 دولار.

وتُعد الـ4 شهادات تلك هي التي تشهد تحركات دورية من بين كل الأسهم المصرية المقيدة بسوق لندن بسبب تدني معدلات السيولة.

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك، ويتم إصدار الـ“GDR’s”؛ بهدف زيادة رأس المال.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على هبوط جماعى لمؤشراتها، وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.28% ليصل إلى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28% إلى 2093 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.35% ليسجل 3040 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الخميس.