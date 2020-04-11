بورصة وشركات

شهادة «أوراسكوم للاستثمار» تصعد 90% بتعاملات الـ«gdr’s» الأسبوع الماضي

وصعدت شهادة إيداع "التجاري الدولي" بنحو 20%
أسماء السيد 1:03 م, السبت, 11 أبريل 20 1:03 م, السبت, 11 أبريل 20

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حققت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” قفزة لأعلى، بنسبة صعود بلغت 90%، وذلك خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضي؛ لتسجل 0.99 دولار مقارنة بـ 0.52 دولار بمستهل تعاملات الأسبوع .

كما صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي”، بنحو 20% وسجلت 3.94 دولار، مقارنة بـ 3.29 دولار  بمستهل تعاملات الأسبوع، في حين ظلت 3 شهادات آخريات دون أي تغيرات سعرية.

وظلت شهادة إيداع “هيرمس” عند مستوى 2.02 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.56 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.12 دولار.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية، خاصة على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وذكر تقرير صارد عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 9.17% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة.

كما قفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.55% إلى 1041 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 3.74% إلى 1062 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.4%، ما يعادل 23.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار الأسبوع السابق له.

وتعتبر شهادات إيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك. ويتم إصدار الـ «GDR’s»بهدف زيادة رأس المال.

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بقلم أسماء السيد

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