شهادات جديدة تكشف مزايا منحة الـ 9 أشهر بمسار إنترنت الأشياء IOT

زخم وشحنات من الطاقة الإيجابية تجوب المكان وسط سعادة الطلاب المتخرجين بالدفعة 243 لمنحة الـ 9 أشهر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، العشرات من الطلاب من خريجي كليات مختلفة جمعهم تعلقهم بالتكنولوجيا تحت مظلة معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.



روي بعض من الطلبة تجربتهم في المعهد، البعض تقدم باستقالته بحثا عن ثقل مهاراته لزيادة فرصة في المنافسة بسوق العمل خارج وداخل مصر.



وقال إبراهيم عبد العال واحد من المتدربين بمنحة الـ 9 أشهر بمسار إنترنت الأشياء IOT في معهد تكنولوجيا المعلومات، إنه تخرج من هندسة قسم اتصالات في عام 2019، ووجد منافسة قوية في سوق العمل وتفضيل الشركات لخريجي معهد تكنولوجيا المعلومات على غيرهم من المتقدمين للوظائف، ما جعله يقرر الالتحاق بإحدى دورات المعهد التدريبية.



وأوضح عبد العال أنه اكتشف العديد من المبادرات التدريبية تتيحها وزارة الاتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.



أضاف عبد العال أن تقنيات إنترنت الأشياء IOT واحدة من التقنيات الواعدة الجديدة والتي بها فرص قوية داخل مصر وخارجها، ولذلك اختار التخصص فيها، مشيرا إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات وفر لهم أحدث ما وصل اليه تقنيات الـ IOT، وتم التدرب خلال الفترة التدريبية على طريقة بناء البرنامج الخاص، ومن ثم بناء الهاردوير الذي سينفذ البرنامج الذي تم إنشاؤه، وكذلك طريقة الربط بينهم.



وأكد أن معهد تكنولوجيا المعلومات يشترط في دورة الـ 9 أشهر ان يقوم المتدرب بالحصول على فرصة تنفيذ مشروع او عمل فري لانس ليتم اعتماد تخرجه من المنحة التدريبية.



من جانبه، قال مينا “سوبر فايزر” مسار iot في منحة الـ 9 أشهر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إنه تعرف على تخصص إنترنت الأشياء iot من خلال منصة مهارة تك، ليقرر ان يتقدم لمنحة الـ 9 أشهر في هذا التخصص.



من جانبها، قالت تقى اسلام خريجة تصميم جرافيك بجامعة MSA ومتدربة في مسار 3D بمنحة الـ 9 أشهر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إن معهد تكنولوجيا المعلومات يوفر للمتدربين مختلف الكوادر المميزة لتعلم المهارات التدريبية الخاصة بالمسار التدريبي.



وافقتها الرأي أية خليفة خريجة كلية الهندسة، والتي كانت تركز على تعلم 2D بعد تخرجها من الجامعة، وحينما قررت أن تتعمق أكثر في تعلم الـ 3D اتجهت للمنحة التدريبية المعروفة بـ 9 أشهر من معهد تكنولوجيا المعلومات.



وتقول خليفة أنها تقدمت باستقالتها من عملها للتفرغ للمنحة التدريبية، وهي الآن واحدة من فريق المتدربين بمسار الـ 3D بمنحة الـ 9 أشهر بالمعهد.



وقال يوسف الشوادفي خريج هندسة معماري دفعة 2020، إنه واحد من المتدربين بتخصص 3D بمنحة الـ 9 أشهر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، انه واحد من زملائه في العمل رشح له الحصول على منحة تدريبية في معهد تكنولوجيا المعلومات ليثقل من مهاراته وقام بالتقدم باستقالته من عمله للتفرغ والتركيز في منحة المعهد.



يرى الشوادفي أن قراره كان صحيحا نظرا لما تعلمه في المنحة التدريبية والعلاقات التي نجح من خلال المنحة التدريبية من بنائها عبر توفير قائمة من الكوادر التدريبية المميزة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال بمصر، ما ساعده على التعرف على هذه الصناعة عن قرب.



ويعتقد الشوادفي أن منحة ITI جعلته جاهز بشكل أفضل للمنافسة في سوق العمل، وأنه يقوم حاليا بتنفيذ عدد المشروعات “فريلانس” لعدد من العملاء خارج وداخل مصر.