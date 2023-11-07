شهادات جامعية مزورة.. مداهمة أكاديمية تعليمية غير مرخصة في الغربية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، عن إدارة سيدة -مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية- لكيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية “مزورة”، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبي الحصول على تلك الشهادات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها 17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنيه مزاولة مهنة “مُقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “منسوبين لإحدى الجهات الحكومية، 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة، 296 كارنيه دراسي منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب، مجموعة كبيرة من “إستمارات تسجيل المتدربين”، 9 أكلاشيهات باسم الأكاديمية، مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، طابعة متعددة الوظائف، 3 أجهزة حاسب آلي محمول “لاب توب” بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط القائمين على إنشاء وإدارة الكيانات التعليمية الوهمية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين.